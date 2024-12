Verscheidene organisaties hebben de afspraken van de woontop ondertekend, zoals Bouwend Nederland, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen. Maar de handtekeningen van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ontbraken.

De Pensioenfederatie praatte een tijdlang mee, maar wilde uiteindelijk het akkoord niet tekenen omdat het geen toezeggingen wilde doen. Het Verbond van Verzekeraars zei dat het pas te laat werd betrokken bij de onderhandelingen. Ook de Woonbond, die de belangen van huurders vertegenwoordigt, wilde niet tekenen om de in hun ogen te hoge huurverhogingen.

Schoof benadrukt dat sectorpartijen die nu nog niet betrokken zijn bij het akkoord, mogelijk later alsnog zullen aanhaken. „Ik hoop dat we de partijen uiteindelijk weer bij elkaar krijgen, ook de partijen die er nu niet bij waren.” Hij weerspreekt dat de woontop een „bitter randje” kreeg door de afwezigheid van sommige partijen. „We doen het hier met de partijen die er echt de schouders onder willen zetten. En dat zijn er heel veel.”

Woonminister Mona Keijzer is desondanks vooral blij dat „de neuzen dezelfde kant op staan”, zei ze na afloop van de top. „Over alle onderwerpen die in deze afspraken staan, daar wordt al tien of vijftien jaar lang over gediscussieerd.” De minister benadrukte eerder woensdag al dat de top een begin is en dat er nog veel werk verzet moet worden. Het is de bedoeling dat er ieder jaar een woontop plaatsvindt.