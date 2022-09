Zwitserland heeft afgelopen maand de grootste hoeveelheid Russisch goud geïmporteerd in ruim twee jaar tijd, ondanks nieuwe sancties. Die gelden alleen op nieuw goud, staven die Rusland exporteerde voor 4 augustus mogen wel worden verhandeld. Toch hangt er vanwege de oorlog in Oekraïne een negatief beeld rond het goud, waardoor het waarschijnlijk in Zwitserland wordt omgesmolten om het alsnog te verkopen.