Een medewerker van de Landelijke Eenheid van de politie is ontslagen vanwege meerdere meldingen van „ernstig plichtsverzuim in de vorm van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen” en „oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen”, meldt de eenheid. Sinds december 2021 liep een onderzoek nadat de eenheidsleiding informatie had gekregen.