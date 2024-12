Havenbedrijf Rotterdam: vergroening moet van bedrijven zelf komen

Volgens het bureau is onduidelijk hoe de Rotterdamse haven zijn doelstelling voor 2050 wil halen. In dat jaar wil het Havenbedrijf een klimaatneutrale haven, „maar er zijn geen concrete plannen waaruit blijkt hoe deze ambitie kan worden gehaald”, merkte CE Delft op.

Volgens een woordvoerster van het Havenbedrijf moet onderscheid worden gemaakt tussen de haven als geheel en het Havenbedrijf als havenbeheerder. „Havenbedrijf Rotterdam kan zijn eigen uitstoot zelf terugdringen op eigen vaartuigen, eigen voertuigen en vastgoed”, geeft ze aan.

Over de verduurzaming van de bedrijven zegt ze: „Het Havenbedrijf wil daarvoor doen wat mogelijk is, onder andere door gezamenlijk te investeren in de aanleg van benodigde infrastructuur. Ook gebruiken we het zeehavengeld en huurcontracten om financiële prikkels toe te voegen en reductieafspraken te maken met onze klanten.”

Het beheersen van de effecten van klimaatverandering vraagt volgens het Havenbedrijf uiteindelijk om een heel nieuw, wereldwijd systeem voor energie en grondstoffen. Gedurende deze transitie is fossiele energie nog nodig om de samenleving niet stil te laten vallen, betoogt de woordvoerster.

Maar regelgeving speelt ook een belangrijke rol, voegt ze toe. „Zo is de vraag naar alternatieve brandstoffen en grondstoffen op dit moment nog laag omdat gebruik ervan nog niet verplicht is en de prijs fors hoger dan reguliere brandstoffen.”