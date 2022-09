De kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne krijgt weer elektriciteit via een van de hoofdkabels van het complex, heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zaterdag bekendgemaakt. De vier hoofdkabels raakten beschadigd bij gevechten rond de centrale, maar een van de kabels is nu hersteld. De andere drie zijn nog niet in functie.