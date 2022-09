Op ruim zestig plekken in Nederland is zaterdag de tweede editie van de Open Energiedag. Door dit initiatief van onder meer de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) zijn projecten op het gebied van duurzame energie te bezoeken, zoals wind-, bodem- en zonne-energie. Geïnteresseerden kunnen langsgaan en meer informatie over de projecten krijgen.