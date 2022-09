Duizenden vrijwilligers in het hele land ruimen op zaterdag kilo’s zwerfafval op tijdens de World Cleanup Day. Op deze dag wordt in 191 landen tegelijkertijd zwerfvuil opgeruimd op onder andere straten, pleinen, langs rivieren en in de natuur. De actie is een initiatief van de Plastic Soup Foundation, een organisatie die zich inzet voor minder plastic zwerfafval.