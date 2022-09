Turkije betaalt een kwart van de import van Russisch gas in roebels. De Russische president Vladimir Poetin deed die aankondiging in de openingswoorden van zijn ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in de marge van de top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO) in de voormalige Sovjetstaat Oezbekistan.