Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt over een prijsplafond voor stroom en gas, maar het plan ligt nog steeds op tafel. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws dat het kabinet zo’n plafond wil invoeren. De komende dagen wordt nader uitgewerkt of het prijsplafond haalbaar is en gekeken wanneer dat ingesteld zou kunnen worden. Naar verwachting wordt het plan dinsdag, op Prinsjesdag, gepresenteerd.