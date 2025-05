Hoge Veluwe wil niet reageren op besluit om wolf te doden

De wolf waar het om gaat, zou in april een hardloopster in De Hoge Veluwe hebben gebeten. De provincie meldde dat woensdag op basis van onder meer DNA-onderzoek. Deskundigen stelden vast dat de ‘probleemwolf’ vaker mensen benaderde en afwijkend gedrag vertoonde. Afschot is volgens Gelderland nodig om de veiligheid te garanderen.

Na het incident zijn andere maatregelen overwogen, zoals het afsluiten van het park, een pijnprikkel en verjaging, maar die zijn beoordeeld als ineffectief of onuitvoerbaar. De Hoge Veluwe pleitte er na het voorval met de hardloopster voor de wolf in kwestie af te schieten. De parkdirectie wil wolven al langer kunnen bejagen en stelt dat ze de biodiversiteit aantasten.