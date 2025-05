OM: Vlaardings pleegmeisje laat veerkracht zien

„Tegelijkertijd bewijst het meisje dagelijks hoe veerkrachtig ze is. Ze laat mensen versteld staan met de stappen die ze letterlijk en figuurlijk zet”, zei de officier op basis van de laatste informatie van haar voogd. „Het lukt haar contact te maken met de mensen om haar heen. Dat is een mooie en bemoedigende situatie.”

Pleegvader Johnny van den B. en pleegmoeder Daisy W., beiden 38 jaar, werden aangehouden nadat hun destijds 10-jarige pleegdochter in mei vorig jaar zwaargewond was opgenomen in het ziekenhuis. Ze had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma.

De twee verdachten waren opnieuw niet aanwezig in de rechtbank.