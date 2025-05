OM eist 15 jaar cel en tbs met dwang voor doden vrouw Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Selçuk A. voor het doden van zijn vrouw (28) in de nacht van 5 op 6 juli in hun huis in Rotterdam-Lombardijen. De 36-jarige A. zou zijn vrouw hebben gewurgd nadat ze had gezegd van hem te willen scheiden. „Alleen maar omdat hij gekrenkt was en dit niet kon verkroppen”, zei de officier van justitie in de rechtbank in Dordrecht. Deze zaak „scoort hoog in ernst, gruwelijkheid en impact”.