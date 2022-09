In ruim een kwart van de belastingaangiften (28 procent) waarin zorgkosten worden opgevoerd, zitten fouten. Het gaat daarbij om een bedrag van 346 miljoen euro. Dat is 39 procent van de totale opgegeven zorgkosten. Waarschijnlijk blijven veruit de meeste fouten onopgemerkt omdat de Belastingdienst slechts een klein deel van de aangiften controleert. De regeling is onvoldoende te handhaven en uit te voeren.