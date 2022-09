Op het Sovjet Ereveld in Leusden is een nieuw grafregister beschikbaar met daarin de gegevens van oorlogsslachtoffers die daar begraven liggen. Op het ereveld rusten in totaal 865 soldaten uit de voormalige Sovjet-Unie, van wie in veel gevallen de identiteit onbekend was. In de afgelopen twintig jaar zijn ruim 250 namen en andere gegevens opgespoord door met name Remco Reiding, de directeur van het ereveld.