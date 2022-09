In de particuliere huursector kan nog veel meer werk worden gemaakt van een betere isolatie van huizen. Dat komt naar voren uit een analyse van de Woonbond. In 16 procent van de woonkamers en 23 procent van de slaapkamers zit nog enkel glas. In de koopsector geldt dit voor 2 procent van de woonkamers en 8 procent van de slaapkamers.