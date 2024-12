Natuur en Milieufederaties: klimaatdoelen in gevaar door kabinet

Binnenland

Het kabinet brengt de klimaatdoelen in gevaar als het geen haast maakt met „natuurinclusieve regionale energieprojecten”. Dat vinden de Natuur en Milieufederaties, na het lezen van de rapportage over de regionale energiestrategieën. Daarin komt naar voren dat de „pijplijn” met nieuwe projecten voor hernieuwbare energie op land opdroogt, terwijl er meer nodig is.