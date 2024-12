Informateur Aruba zoekt regering met ‘financieel gezond beleid’

Binnenland

De gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, heeft Tisa LaSorte, de huidige directeur van de Arubaanse hotel- en toerisme-organisatie AHATA benoemd als informateur voor een nieuwe regering. LaSorte was ook in 2021 informateur. Afgelopen vrijdag waren er parlementsverkiezingen op Aruba. Vier partijen zijn verkozen in het parlement. Oppositiepartij AVP is nu de grootste partij met 9 van de 21 beschikbare zetels in het parlement.