Oud-president Donald Trump wilde Groenland van Denemarken kopen nadat een bevriende miljardair hem daartoe had aangespoord. Amerikaanse kabinetsleden reageerden daar in de zomer van 2019 „verbijsterd” op. Dat komt naar voren in een nieuw boek over het presidentschap van Trump dat volgende week verschijnt en waar The New York Times donderdag al over bericht.