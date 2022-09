Kuipers: naleving regels externe financiering artsen onder loep

Zorgminister Ernst Kuipers stelt dat de regulering van financiering van medisch specialisten door bedrijven goed is geregeld, maar de naleving ervan moet wel goed zijn. Nu uit onderzoek blijkt dat tientallen cardiologen miljoenen euro’s van medische bedrijven hebben gekregen, buiten medeweten van ziekenhuisbesturen om, gaat de minister in gesprek met de Vereniging voor Cardiologie en de Inspectie Gezondheidszorg over hoe dit heeft kunnen gebeuren.