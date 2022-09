Er zijn dinsdag en woensdag in totaal 105 Armeense militairen omgekomen in gevechten met buurland Azerbeidzjan, zei de Armeense premier Nikol Pashinyan woensdag in een toespraak voor het Armeense parlement. Volgens Pashinyan heeft Azerbeidzjan inmiddels „de controle” gekregen over sommige delen van Armeens grondgebied, meldt het Russische staatspersbureau Tass. Het zou gaan om in totaal 10 vierkante kilometer.