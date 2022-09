Shell: energieverbruik omlaag, snel meer hernieuwbare bronnen

Shell „ondersteunt de noodzaak van tijdelijk noodbeleid en andere maatregelen om de energiecrisis in Europa en elders te verlichten en om huishoudens en bedrijven te beschermen”, laat het bedrijf weten in een verklaring. Het olie- en gasconcern pleit verder voor „gecoördineerde maatregelen die zorgen voor minder energieverbruik in de komende maanden” en het aanmoedigen van „de snellere invoering van hernieuwbare energiebronnen”, zoals wind- of zonne-energie.