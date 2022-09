Het Rode Kruis heeft duizend extra vrijwilligers nodig voor de komende maanden omdat er steeds vaker een beroep op hulp door de organisatie wordt gedaan. „Onze hulpverlening is niet in gevaar. En dat wil ik zo houden als we straks op meer plekken tegelijk nodig zijn”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.