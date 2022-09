De economie van de G20-landen, ofwel de grootste twintig economieën van de wereld, is in het tweede kwartaal gekrompen met 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De krimp wordt vooral veroorzaakt door de groeivertraging van de Chinese economie, die kampt met strenge coronamaatregelen en lockdowns in het land en de voortslepende vastgoedcrisis.