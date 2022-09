Onder huisartsen bestaat veel weerstand tegen de nieuwe afspraken over de toekomst van de zorg. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft onder haar leden een peiling gehouden over het Integraal Zorgakkoord. „De stemming is negatief”, zegt een woordvoerder van de vereniging na berichtgeving van de NOS. De uitkomst wordt voorgelegd aan de ledenvergadering, die maandag besluit of de LHV instemt met het akkoord.