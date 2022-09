De politie stuurt de komende tijd een paar extra agenten naar het Groningse dorp Zoutkamp om de situatie daar in de gaten te houden. In de buurt van het dorp opent zaterdag een noodopvanglocatie voor ongeveer 700 asielzoekers die in Ter Apel nog niet terechtkunnen. De opvang komt op een terrein van Defensie in de Marnewaard.