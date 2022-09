Ecologische Autoriteit bekijkt vanaf 19 september natuurplannen

Het kabinet heeft een onafhankelijke organisatie ingesteld die gaat kijken naar de plannen die provincies gaan opstellen voor hun landelijk gebied. Deze Ecologische Autoriteit begint op 19 september en zal de plannen beoordelen op inhoud en kijken of bij de onderbouwing de juiste informatie is gebruikt. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het van groot belang is dat de onderbouwing van besluiten aansluit bij de wetenschappelijke kennis en inzichten.