De politie heeft woensdag een 33-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij explosies bij woningen in Hoef en Haag, Tienhoven en Huizen. De vrouw is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig vastzitten, aldus de politie. Eerder was al een 42-jarige man uit Den Haag opgepakt voor de explosies, ook hij zit nog vast.