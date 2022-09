Energieconcerns RWE en Uniper kunnen Nederland niet aanklagen via een instantie van de Wereldbank wegens de gedwongen sluiting van hun kolencentrales. Tot dat oordeel komt een rechtbank in Keulen. De Duitse bedrijven wilden via een arbitrageprocedure compensatie afdwingen voor de schade die ze zeggen te lijden doordat stroomproductie met kolen vanaf 2030 verboden wordt.