Dick Benschop, de voormalige president-directeur van Shell, baalt dat hij niet meer heeft gedaan om de gaswinning in Groningen in het jaar 2013 te verlagen. Dat was het jaar na de zware beving bij Huizinge. Tijdens het verhoor van Benschop door de parlementaire enquêtecommissie, blijkt dat Benschop eind 2012 weinig voelde voor het verlagen van de winning.