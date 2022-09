Rutte verdedigt afwezigheid ministers bij Prinsjesdagdebat

Mark Rutte verdedigt in een brief dat ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) niet bij de Algemene Politieke Beschouwingen zullen zijn. Vooral voor Jetten had PVV-leider Geert Wilders dinsdag geen goed woord over toen hij eiste dat alle bewindslieden aanwezig zijn bij het tweedaagse marathondebat over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert.