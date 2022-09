Myles Sanderson, de 30-jarige verdachte van de fatale steekpartijen in Canada, is na zijn arrestatie overleden. De politie bevestigt dat in een persconferentie die even na 04.00 uur (Nederlandse tijd) begon. Eerder in de nacht meldden politiebronnen aan verschillende internationale media, waaronder het Canadese Global News, dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Dit kon een politiewoordvoerder niet bevestigen.