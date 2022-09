De huidige hoge voedselprijzen treffen verschillende lagelonenlanden hard. Maar ook in rijke landen stijgen de voedselprijzen snel. Dat komt niet doordat er een tekort is aan voedsel in de wereld, maar heeft te maken met een aantal structurele gebreken waardoor het mondiale voedselsysteem steeds meer hapert. Dat stelt Oxfam Novib in een rapport over het wereldwijde voedselsysteem.