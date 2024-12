Warmtepompleverancier Quatt spreekt zelfs van een „explosie” van de verkoop van warmtepompen. De afgelopen vier weken verkocht het Amsterdamse bedrijf meer warmtepompen dan in de eerste tien maanden van 2024, omdat mensen nog in aanmerking willen komen voor de hogere subsidiebedragen die dit jaar beschikbaar zijn.

„Voor mensen die twijfelden over de aanschaf, is het een stuk voordeliger om nu een pomp te kopen, want het scheelt al snel 700 euro”, zegt voorzitter Frank Agterberg van Vereniging Warmtepompen. Reden tot juichen is er volgens hem echter niet. Dit jaar zullen er circa 100.000 warmtepompen worden verkocht, de helft minder dan vorig jaar. „Dat de verkoop de laatste maanden van dit jaar aantrekt is leuk, maar het is goed mogelijk dat klanten volgend jaar weer op de rem gaan stappen.”