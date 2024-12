Zwitserland verlaagt rente met grootste stap in bijna 10 jaar

De Zwitserse rente ging omlaag van 1 procent naar 0,5 procent. De rente staat daarmee op het laagste niveau sinds november 2022. De rentestap viel hoger uit dan economen hadden verwacht. Zij rekenden in doorsnee op een verlaging met een kwart procentpunt.

De stevige renteverlaging is volgens de centrale bank mogelijk door de verdere afkoeling van de inflatie. De Zwitserse inflatie bedroeg in november 0,7 procent en ligt sinds mei 2023 al binnen het doel van 0 tot 2 procent van de SNB. Het rentebesluit van donderdag was het eerste onder de nieuwe SNB-voorzitter Martin Schlegel. Onder zijn voorganger Thomas Jordan verlaagde de SNB de rente dit jaar al drie keer met stappen van 25 basispunten.

Schlegel gaf onlangs al aan dat Zwitserland last heeft van de economische malaise in Duitsland, de belangrijkste Europese handelspartner van het land. „Als Duitsland verkouden is, heeft Zwitserland griep”, aldus Schlegel. Duitsland is goed voor ongeveer 20 procent van de totale handel van Zwitserland.

De Zwitserse frank daalde donderdag in waarde na de verrassend grote renteverlaging. Een lagere rente maakt de frank minder aantrekkelijk. De SNB gaf ook aan klaar te staan om in te grijpen op de valutamarkten om de waarde van de frank te drukken als dat nodig is. In november steeg de Zwitserse munt, die in onrustige tijden als een veilige haven wordt gezien, nog tot het hoogste niveau in bijna tien jaar ten opzichte van de euro.

Naast de geopolitieke spanningen in de wereld, steeg de frank ook door het vooruitzicht van een verdere renteverlaging door de Europese Centrale Bank. De ECB vergadert later op de dag over de rente en zal die naar verwachting met een kwart procentpunt gaan verlagen. Ook de Amerikaanse centrale bank schroeft de leenkosten volgende week waarschijnlijk verder terug.