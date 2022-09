Prijsvechter Ryanair sluit in de komende winterperiode zijn basis op Brussels Airport. Dit betekent concreet dat het Ierse concern de komende maanden niet langer twee vliegtuigen stationeert op de luchthaven. Ook zal die periode niet gewerkt worden met in België gestationeerd personeel. In plaats daarvan zal van met buitenlandse crew van en naar Brussel worden gevlogen.