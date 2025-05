Detailhandel zet meer om, ook verkoopvolume stijgt

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 1,5 procent, terwijl het verkoopvolume met 3,3 procent afnam. De omzet van supermarkten lag 1,4 procent hoger, na een stijging van 1,2 procent in februari. De omzet van speciaalzaken steeg in maart met 1,8 procent. In februari steeg hun omzet nog met 3,8 procent.

In de non-foodsector nam de omzet met 4,4 procent toe en lag het volume 3,2 procent hoger. Schoenenwinkels, winkels in recreatieartikelen, drogisterijen, kledingwinkels en winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren hebben in maart meer omgezet. Bij winkels in meubels en woninginrichting en elektronicazaken daalde de omzet.

De onlineomzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, steeg met 2,9 procent. Webwinkels waarvan de verkoop via internet de hoofdactiviteit is, hebben 9,8 procent meer omgezet.

Volgens het CBS zijn de cijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van kalenderdagen in maart. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 1,8 procent hoger dan een jaar eerder.