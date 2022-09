Een Spaanse rechtbank heeft woensdag een 62-jarige man veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en een fikse boete omdat hij online een 17-jarige jongen had gestalkt die vervolgens zelfmoord pleegde. De man moet de ouders en broer van het slachtoffer in totaal 173.000 euro betalen, bepaalde de rechtbank in Castellón de la Plana in het oosten van Spanje. Aanklagers hadden veertien jaar celstraf geëist.