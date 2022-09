Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet door de sterke toename in het aantal aanslagen met explosieven doseren welke onderzoeken het direct uitvoert en welke langer op de plank blijven liggen. Het NFI bevestigt naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws dat er in augustus een vervijfvoudiging van het aantal aanslagen was en dat die stijging ook in september wordt verwacht.