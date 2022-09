AkzoNobel was dinsdag de grootste stijger in de AEX-index. De verfproducent ging 3,1 procent omhoog door een adviesverhoging op dezelfde dag dat de nieuwe topman, Gregoire Poux-Guillaume, tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering werd benoemd. De Fransman treedt op 1 oktober in dienst bij AkzoNobel. Olie- en gasconcern Shell behoorde tot de grootste dalers doordat de prijs van Brentolie weer stevig zakte.