Tienduizenden Groningers komen alsnog in aanmerking voor een vergoeding van aardbevingsschade. Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat aan mensen die in het verleden geen of een kleine vergoeding kregen, een eenmalige vaste vergoeding van 5000 euro gaat aanbieden. In totaal schat het instituut hiervoor 100 miljoen euro meer kwijt te zijn dan de al vergoede honderden miljoenen voor fysieke schade.