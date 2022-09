De Europese Commissie verbiedt de overname van de Amerikaanse start-up GRAIL door farmamultinational Illumina. Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zou de fusie innovatie in de opkomende markt voor de ontwikkeling van tests om vroegtijdig kanker op te sporen in de weg zitten. Illumina heeft geen enkele maatregel voorgesteld om deze zorgen in Brussel weg te nemen, zegt de Deense.