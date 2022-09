Een groot deel van de bakkers staat door de gestegen energieprijzen op omvallen. Het gaat om circa de helft van de 1600 ambachtelijke bakkers waar in veel gevallen de energierekening tot wel tien keer hoger geworden is in vergelijking met twee jaar geleden. Ook de veertig industriële bakkers in Nederland, naar eigen zeggen goed voor 85 procent van de broodproductie, voelen de pijn.