Het reces van de Tweede Kamer zit erop en het normale werk wordt hervat. De eerste plenaire vergadering van dit parlementaire jaar is het wekelijkse vragenuur met het kabinet, dat al een paar weken langer terug is van de zomerstop. De bewindslieden hebben een aantal ministerraden en overleggen over specifieke onderwerpen achter de rug en ook uitgebreid gesproken over de nieuwe begroting voor komend jaar.