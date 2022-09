Verdachte dodelijke steekpartijen Canada dood aangetroffen

Een van de twee mannen die worden verdacht van een reeks steekpartijen in Canada is dood aangetroffen. Tijdens een persconferentie vertelde assistent-commissaris Rhonda Blackmore dat het lichaam van de 31-jarige man „buiten op een grasveld in de buurt van een huis dat werd onderzocht” door de autoriteiten lag, met „zichtbare verwondingen”. Hij werd gevonden in James Smith Cree Nation, een van de plekken waar de steekpartijen plaatsvonden.