In Nederland zijn vorig jaar 431.000 cv-ketels verkocht. Daarmee blijft de cv-ketel het meest verkochte verwarmingsapparaat. Dat staat in de Gasmonitor, een jaarlijks onderzoek naar de aanschaf van warmtetechnieken, uitgevoerd door Natuur & Milieu. In 2020 werden nog 428.000 cv-ketels verkocht.