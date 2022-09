NS zet bussen in tussen Lelystad en Dronten door stroomstoring

Er rijden tot en met maandag 05.00 uur geen treinen tussen Lelystad en Dronten vanwege een defecte bovenleiding door een stroomstoring die vrijdag delen van Flevoland trof. Tussen Lelystad en Dronten worden bussen ingezet, aldus een woordvoerder van de NS. Intercity’s die normaal langs dit traject rijden worden omgeleid via Amersfoort. Later dit weekend wordt eventueel meer bekend over de „verdere prognose” over het treinverkeer op dit traject, aldus de NS.