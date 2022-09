Politie ziet stijging incidenten gelblasters, ‘dit is gevaarlijk’

De politie ziet de laatste paar weken een stijging van het aantal incidenten met zogeheten gelblasters. Dit zijn nepwapens die in hoog tempo gelballen afschieten die bij mensen een brandende, pijnlijke plek kunnen veroorzaken als ze geraakt worden. Exacte cijfers zijn er niet, maar agenten moesten vorige maand in onder meer Rotterdam, Utrecht en Breda al uitrukken nadat er meldingen binnenkwamen over ‘schietpartijen’. Achteraf bleek het te gaan om gelblasters. „Het levert gevaarlijke situaties op”, zegt een woordvoerder van de korpsleiding.