Uitvaartceremonie Gorbatsjov begonnen, zonder Poetin

In de Russische hoofdstad Moskou is zaterdagochtend de uitvaartdienst van de laatste leider van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov begonnen. Honderden mensen hebben zich verzameld bij het overheidsgebouw Dom Sojoez, waar zijn lichaam is opgebaard. Naast de kist liggen kransen en staat een portret van de voormalige Sovjetleider, is te zien op de Russische staatstelevisie. Velen wachten met bloemen in hun handen voor het gebouw, nabij het Kremlin.