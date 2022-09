Omwonenden ‘asielhotel’ niet blij met akkoord met COA

De omwonenden van het ‘asielhotel’ in Albergen zijn niet enthousiast over het akkoord dat hun gemeente Tubbergen vrijdag heeft gesloten met het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het zit de omwonenden vooral dwars dat zij niet bij de besprekingen betrokken zijn. Ook betreuren zij dat er geen harde einddatum is genoemd voor het asielzoekerscentrum dat het COA in het hotel gaat inrichten, zegt inwoonster Hennie de Haan namens de bewoners.