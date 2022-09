Rusland heeft moeite om zijn recordoogst aan graan te exporteren. In juli en augustus, de eerste twee maanden van het nieuwe graanseizoen, voerde het land 6,3 miljoen ton graan uit. Dat was 22 procent minder dan een jaar eerder, stelt databedrijf Logistic OS op basis van scheepsgegevens. Oekraïne voerde sinds het opzetten van een veilige corridor 1,5 miljoen ton voedsel uit over de Zwarte Zee.